Son dakika haberleri! 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza TEM Otoyolu'nu kilitledi
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Son dakika haberleri! 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza TEM Otoyolu'nu kilitledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza sebebiyle yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza sebebiyle yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza sebebiyle yolda uzun kuyruklar oluştu. İstanbul istikametinde seyir halinde olan 3 tır Gültepe Tüneli'nde çarpıştı. Çarpışma neticesinde yolda uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye intikal eden trafik ekipleri kaza yapan araçları kaldırmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol ekiplerin çalışmaları neticesinde tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

(Harun Yıldız/İHA)

Son dakika haberleri! 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza TEM Otoyolu'nu kilitledi
Son dakika haberleri! 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza TEM Otoyolu'nu kilitledi
Son dakika haberleri! 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza TEM Otoyolu'nu kilitledi
Son dakika haberleri! 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza TEM Otoyolu'nu kilitledi
Son dakika haberleri! 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza TEM Otoyolu'nu kilitledi
Son dakika haberleri! 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza TEM Otoyolu'nu kilitledi
Son dakika haberleri! 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza TEM Otoyolu'nu kilitledi
Son dakika haberleri! 3 tırın karıştığı maddi hasarlı kaza TEM Otoyolu'nu kilitledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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