3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selcuk OZER-2 Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
25.09.2019 18:55
İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selcuk OZER-2 Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
(İHA)
Kaynak: İHA