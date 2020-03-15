3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
15.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:10
Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Kaynak: İHA