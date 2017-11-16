3 Terörist Daha Etkisiz Getirildi

Diyarbakır'ın Hazro ilçesi kırsalında jandarma kuvvetleri ile teröristler arasında çıkan 2 terörist öldürüldü, 1 terörist de yaralı olarak ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Hazro ilçesi kırsalında operasyon yürüten jandarma kuvvetler ile bir grup teröriste arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist ölü, 1 terörist de yaralı olarak ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.



(İHA)