3 Temmuz Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 4 milyon lira Cumartesi'ye kaldı!

Milli Piyango İdaresince düzenlenen, Sayısal Loto oyununun 1232. çekilişi yapıldı. Hafta iki kez çekilen Sayısal Loto'nun Çarşamba günü çekilişinde sonuçlar canlı yayında belirlendi. 1-49 sayıları arasında seçilen altı sayıyı, şansını deneyenler arasında doğru tahmin eden çıkmadı. 3. kez devir eden Sayısal Loto'da Cumartesi günü yapılacak çekilişe 4 milyon lira devretti. İşte MPİ tarafından açıklanan Sayısal Loto sonuçları

3 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Kazandıran numaralar 13, 15, 17, 29, 38 ve 39 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1232. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 167 bin 80 lira 66 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 63 kişi 8 bin 95 lira 70'er kuruş, 4 bilen 4 bin 160 kişi 92 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 79 bin 124 kişi 12 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 912 bin 196 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 55 bin 343 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 590 bin 184 lira 55 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO İKRAMİYE ÖDEMESİ NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..