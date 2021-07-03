3 Temmuz Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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3 Temmuz Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

3 Temmuz Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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3 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 3 Temmuz'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi detayları. Bugün elektrik kesilecek mi?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 3 Temmuz Cumartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Temmuz Cumartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 4323461

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah YEŞİLCE sk bölgelerinde 03/07/2021 09:00:00 - 03/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4329333

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah DENGE, DÜZYOL, HARMANDERE, KORUİÇİ, MAHMUDİYE, NURSEL, TAŞOLUK, TUNÇ, ÖNEM sk bölgelerinde 03/07/2021 09:00:00 - 03/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4317321

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah OSMANLI, SAZLIBOSNA YOLU sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 2828., 2829., 2831., 2836. ÇIKMAZ, DEĞERMİHİÇ, GONCA, GİRİT ÇIKMAZI, KARATAYLAR ÇİFTLİK YOLU, TERKOS ALTINŞEHİR YOLU sk bölgelerinde 03/07/2021 09:00:00 - 03/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4323469

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI, PROF. MEHMET BOZKURT sk bölgelerinde 03/07/2021 09:30:00 - 03/07/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4323327

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah KIRÇİÇEĞİ, KÖYİÇİ, SUDE sk bölgelerinde 03/07/2021 09:30:00 - 03/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

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3 Temmuz Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? - Haberler
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