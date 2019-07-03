3 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE13: 30 Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürecek sarı-lacivertli takım Can Bartu Tesisleri'nden yola çıkacak.

3 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
13: 30 Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürecek sarı-lacivertli takım Can Bartu Tesisleri'nden yola çıkacak. 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
18.00 Medipol Başakşehir, yeni sezon çalışmalarını sürdürecek

KASIMPAŞA
09.00-19.00 Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek. .

MALATYASPOR
Sezon hazırlıkları Bolu Abant'ta sürüyor

KADINLAR DÜNYA KUPASI 
Yarı Final -
22: 00 Hollanda - İsveç

COPA AMERİCA 
Yarı Final - 
03: 30 Brezilya - Arjantin

CONCACAF GOLD CUP 
Yarı Final - 
05: 30 Haiti - Meksika

VOLEYBOL
Milletler Ligi - 
14: 30 Çin - Türkiye

- Balkan Şampiyonası - 
19: 00 Romanya - Türkiye


Kaynak: DHA
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