3 Temmuz 2021 Haberleri
3 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Ukrayna'yı 4-0 mağlup eden İngiltere, EURO 2020'de yarı finale yükseldi
- Vincent Aboubakar: Beşiktaş'ın teklifi benim için yeterli değildi
- Güney Kıbrıs'taki yangın ölüme neden oldu, acil durum ilan edildi
- CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Beni tutuklamak istiyorlar
- Onyekuru'nun menajerinden çarpıcı sözler: Galatasaray bizimle iletişim kurmadı, Fenerbahçe ve Beşiktaş masada
- MHP lideri Devlet Bahçeli'nin acı günü! Yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti
- 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de! Havalimanı'ndan sonra Vatan Emniyet'e götürülecek
- Türkiye'ye getirilen Tosuncuk'tan ilk görüntü! Böyle gözaltına alındı
- Kuşun yuva yaptığı iş makinesi 1,5 ay çalıştırılmayacak
- Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı
- Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği 'Messi' indirimi kabul görmedi
- Son Dakika: Brezilya'dan getirilen 'Tosuncuk' lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı
- Lyon, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 13 milyon euroluk teklif yaptı
- Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu
- John Obi Mikel, Kuveyt ekibi Kuwait SC'ye transfer oldu
- Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki
- Çekya'yı 2-1 mağlup eden Danimarka, EURO 2020'de yarı finale yükseldi
- Kontrolden çıkan araç darmadağın oldu! Ağır yaralanan kemençe sanatçısı öldü
- 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi
- Çift başlı kuzu şaşkınlığı! Sadece 10 dakika yaşayabildi
- Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi
- Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki yangın kontrol altına alınamıyor
- Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diella Lotta'dan yeni aşk pozu geldi
- Mine Tugay fotoğrafını 'üzgün' emojisi koyarak paylaştı, hayranlarından 'geçmiş olsun' mesajları yağdı
- Alex Teixeira'nın ailesiyle poz veren Josef de Souza transferin fitilini yaktı: Türkiye'de görüşürüz
- Olay yerindeki muhabir fark etti! Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı
- Arka Sokaklar'da Özgür Ozan için ayrılık iddiası! Gerçekleşirse dizinin hayranları çok üzülecek
- Caner Erkin'den beklenmeyen Vitor Pereira çıkışı: Hocamı ilk ben karşılayacağım
- Ekmek hamuruyla top gibi oynayan 3 kişi serbest bırakıldı
- Kavgaya tutuşan genç kızları esnaf güçlükle ayırdı
- Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk' Mehmet Aydın, 4 gün gözaltında kalacak
- Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den sevindirici haber! PSV maçında sahada olması bekleniyor
- Adı yasak aşk skandalına karışan eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasına Türk usulü kebaplı kutlama
- Ali Koç: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir
- Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın 'sıcak' paylaşımı polemik yarattı: Neden her şeye yorumunuz var
- Sosyal medya fenomeninin sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti
- Fethiye'de güneşlenenler çığlık seslerine koştu! Batan teknede can pazarı
- Fenerbahçe, Napoli'yle sözleşmesi sona eren Elseid Hysaj için kolları sıvadı
- Psikolojik tedavi gören kişi, eski eşini tüfekle vurup intihar etti
- Mehmet Ceyhan'dan aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor