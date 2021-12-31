3 teker üzerinde giden otomobilin sürücüsüne 1230 TL ceza - Haberler
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3 teker üzerinde giden otomobilin sürücüsüne 1230 TL ceza

3 teker üzerinde giden otomobilin sürücüsüne 1230 TL ceza
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, sağ arka tekerleği olmadan 3 teker üzerinde giden otomobilin sürücüsü, trafiği tehlikeye sokmaktan 1230 TL idari para cezasına çarptırıldı.

ANKARA'da, sağ arka tekerleği olmadan 3 teker üzerinde giden otomobilin sürücüsü, trafiği tehlikeye sokmaktan 1230 TL idari para cezasına çarptırıldı. Sürücünün ehliyetine el konulurken otomobil de trafikten men edildi.

Kuzey Çevre Yolu'nda dün akşam saatlerinde 3 teker üzerinde yol alan bir otomobil, trafiği tehlikeye düşürdü. Başka bir araçtan cep telefonu kamerası ile kaydedilen otomobilin görüntüsü, sosyal medyada alay konusu oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü, trafiği tehlikeye düşüren otomobille ilgili işlem yapıldığını açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce 30 Aralık 2021 günü Kuzey Çevre Yolu üzerinde arka lastiği olmadan seyir ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen şahsa 1230 TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine el konulmuştur. Ayrıca şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, araç trafikten men edilmiştir" denildi.


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