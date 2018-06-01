3 Teker Üzerinde Ağır Yük
SAMSUN'da, atık malzeme toplayıcısının, 3 tekerlekli bisikletin üzerinde topladıklarını güçlükle taşımaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
SAMSUN'da, atık malzeme toplayıcısının, 3 tekerlekli bisikletin üzerinde topladıklarını güçlükle taşımaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İlkadım ilçesinde görüntülenen atık malzeme toplayıcısı, karton, metal ve plastik atıkları topladıktan sonra 3 tekerlekli bisiklete yükledi. Bisikletin yan taraflarına çuvalları asan, üst kısma da kartonları yerleştiren atık malzeme toplayıcısının, yolda güçlükle gittiği görüldü.
- Samsun