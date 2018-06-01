3 Teker Üzerinde Ağır Yük

3 Teker Üzerinde Ağır Yük

SAMSUN'da, atık malzeme toplayıcısının, 3 tekerlekli bisikletin üzerinde topladıklarını güçlükle taşımaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

3 Teker Üzerinde Ağır Yük

SAMSUN'da, atık malzeme toplayıcısının, 3 tekerlekli bisikletin üzerinde topladıklarını güçlükle taşımaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi. 

İlkadım ilçesinde görüntülenen atık malzeme toplayıcısı, karton, metal ve plastik atıkları topladıktan sonra 3 tekerlekli bisiklete yükledi. Bisikletin yan taraflarına çuvalları asan, üst kısma da kartonları yerleştiren atık malzeme toplayıcısının, yolda güçlükle gittiği görüldü. 

- Samsun

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