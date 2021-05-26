3 taşınmazın özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı

Maliye Hazinesi adına kayıtlı 3 taşınmazın özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı 3 taşınmazın özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan 3 taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki taşınmaza ilişkin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif 27 milyon 550 bin lirayla Ali Kılıç Gayrimenkul ve İnşaat tarafından verildi.

Tekirdağ'ın Vakıflar Ergene ilçesindeki taşınmaza en yüksek teklifi 5,4 milyon lirayla Metin Munzur Meter tarafından verdi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki taşınmaza en yüksek teklif 17,5 milyon lirayla Nesce İnşaat Enerji ve Ticaret AŞ. tarafından verildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök