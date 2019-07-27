Osmaniye Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "3. Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, sonbaharda Tarım ve Orman Bakanlığınca "3. Tarım ve Orman Şurası" düzenleneceğini dile getirdi.

Şura öncesinde sektörün mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri, geleceğe yönelik hedef ve stratejilerin belirlenip raporlanacağını ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Tarım Şurası çerçevesinde oluşturulan çalışma gruplarının hazırlayacağı çalışma belgesine temel oluşturulmak üzere ilimiz tarımsal faaliyetleriyle ilgili tüm sektör paydaşlarının katılımıyla bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıda ilimiz tarım ve orman sektörünün mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri, geleceğe yönelik hedef ve stratejiler belirlenip raporlanacaktır. Bu sektör toplantısında alınan kararlardan ilde çözülmesi gerekenleri buradan çözmeye gayret edeceğiz."

Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi.

Kaynak: AA