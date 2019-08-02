3. Tarım Şurasına doğru

Adana'da, 3. Tarım Şurası hazırlıkları kapsamında "Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, ekim ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ulusal bazda düzenlenmesi planlanan şuraya hazırlık amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, şurada, ülke tarımının önümüzdeki 25 yıllık yol haritasının belirleneceğini belirtti.

Şura yönetmeliği gereği illerde yürütülen tarımsal faaliyetlerle ilgili, mevcut durum, güçlü ve zayıf yönler, geleceğe yönelik hedef ve stratejiler başlıklı bir rapor hazırlanması öngörüldüğünü ifade eden Demirtaş, "Adana'nın hazırlayacağı rapora son şeklini vereceğiz. Bu vesileyle ilimizin tarım ve orman sektörlerine dair bugün ve gelecek projeksiyonumuzu ortaya koyacağız. Dolayısıyla toplantı boyunca tüm katılımcılardan bir beyin fırtınası yaratmalarını istiyorum. İlimizin tarım ve orman sektörüne dair analizlerini her yönüyle ortaya koymalarını bekliyorum." dedi.

Demirtaş, gelişmenin her alanda olduğu gibi tarım alanında da yaşandığını, tarım teknolojilerinde artık "Tarım 4.0" konuşulduğunu belirtti.

Demirtaş, şunları söyledi:

"Biz de ülke olarak yaşanan bu gelişmelere duyarsız kalmıyor, dünyanın ilerlediği bu yolda hızlı ve emin adımlarla yürüyoruz. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı elektrikli traktör, ülkemizin bu alanda da durmadığının, yerli ve milli çalışmaları öncelediğinin en güzel ispatıdır. İnanıyorum ki bugün gerçekleştirdiğimiz bu toplantı da ekonomisinin ana omurgasını tarım ve tarıma dayalı sanayi olan Adana'nın, 'Tarım 4.0' yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olacaktır. Bu açıdan toplantımız bir yandan Tarım ve Orman Şurası'na hizmet ederken, diğer yandan da kendi kendimizi çek etmemize fırsat sağlayacaktır."

Toplantıda daha sonra katılımcılar tarafından görüş ve öneriler dile getirildi.

Toplantıya AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, kaymakamlar, beledeyi başkanları, ziraat odaları, kooperatif ve tarımsal birlik yetkilileri ile çiftçiler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA