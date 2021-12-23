"3 Suriyeli İşçi Irkçı Saikle Yakılarak Öldürüldü"

GÜZELBAHÇE, İZMİR (DailyMotion.com) - İHD İzmir Şubesi, 16 Kasım'da İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde çalıştıkları işyerinde yanarak ölen üç Suriyeli işçinin ırkçı saikle öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada üç Suriyeli işçiyi yakarak öldüren kişinin ifadesinde suçu kabul ettiği bildirildi

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