"3 Suriyeli İşçi Irkçı Saikle Yakılarak Öldürüldü" - Haberler
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"3 Suriyeli İşçi Irkçı Saikle Yakılarak Öldürüldü"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

İHD İzmir Şubesi, 16 Kasım'da İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde çalıştıkları işyerinde yanarak ölen üç Suriyeli işçinin ırkçı saikle öldürüldüğünü açıkladı.

GÜZELBAHÇE, İZMİR (DailyMotion.com) - İHD İzmir Şubesi, 16 Kasım'da İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde çalıştıkları işyerinde yanarak ölen üç Suriyeli işçinin ırkçı saikle öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada üç Suriyeli işçiyi yakarak öldüren kişinin ifadesinde suçu kabul ettiği bildirildi

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