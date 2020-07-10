3 Süper Lig kulübü PFDK'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Hes Kablo Kayserispor'un "talimalatlara aykırı hareket" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Hes Kablo Kayserispor'un "talimalatlara aykırı hareket" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliği, 10 Temmuz 2020 tarihli disiplin sevklerini duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"1- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 09.07.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 5/8. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü idarecisi YUSUF ZİYA DEMSOY'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri yarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü antrenörü GABRIEL MARGARİT'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü yardımcı antrenörü TAMER SİVRİKAYA'nın 09.07.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü futbolcusu ALİ TURAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.07.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 4/5 ve 6/12 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü idarecisi SERKAN KARAVİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü idarecisi HASAN YAVUZ BAKIR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü idarecisi SAFFET KOPUZ'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi İSMAİL TİRYAKİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü'nün 09.07.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: DHA