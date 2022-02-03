3 Şubat kandil mi? Bugün kandil mi? Kandil bugün mü? 2022 dini gün ve geceler: Üç aylar ve kandiller ne zaman?
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Mübarek 3 ayların başlamasıyla müslüman alemi kandil günlerini araştırmaya başladı. Kandil tarihleri ve 2022 dini günler hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Dinizimizdeki 5 kandilin 4'ü üç ayların içerisinde yer alıyor. Peki en yakın kandil ne zaman? Kandile kaç gün kaldı? Bugün kandil mi? Regaib, Mirac ve Berat kandili ne zaman? 3 Şubat kandil mi?
Bugün kandil mi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2022 yılındaki dini günler merak ediliyor. Peki hangi kandil hangi güne denk geliyor? Bugün kandil mi? Üç aylara kaç gün kaldı? Diyanet'in 2022 dini günler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. 3 Şubat kandil mi?
2022 yılı için ilk kandil Regaip Kandili'dir ve 4 Şubat Perşembe tarihindedir. Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 3 Şubat Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cumaya bağlayan gecedir.
- 2022 Regaip kandili gecesi : 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cuma'ya bağlayan gece.
- 2022 Regaip kandili günü : 4 Şubat Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.
Üç aylara yaklaşık 3 ay kaldı. Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 2 Şubat 2022 Çarşamba günü ile başladı.
3 ayların başlangıcı : 2 Şubat 2022 Çarşamba
2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:
Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe
Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba
Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma