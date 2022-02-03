3 Şubat 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 3 Şubat Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! Güncel sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

3 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 3 Şubat Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 3 Şubat 2021 Perşembe Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere YÖNETMELİKLER –– Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliği –– Türkiye İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği –– Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2018/37732 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2019/5735 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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