3 Şubat 2021 KANAL D yayın akışı I KANAL D dizileri!
3 Şubat 2021 Çarşamba günü KANAL D yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri KANAL D yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri KANAL D yayın akışında neler var merak ediliyor. 3 Şubat 2021 KANAL D yayın akışı I KANAL D dizileri!
KANAL D yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. KANAL D kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. 3 Şubat 2021 KANAL D yayın akışı I KANAL D dizileri, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:30 Gelinim Mutfakta
03:15 Arda ile Omuz Omuza
04:00 Afili Aşk
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
20:00 Sadakatsiz
23:45 Hekimoğlu
23:45 Oyunun Sonu
Kaynak: InterSinema.com