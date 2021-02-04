3 Şubat 2021 Haberleri
04.02.2021 01:15 | Son Güncelleme: 04.02.2021 01:19
3 Şubat 2021 Manşet Haberleri.
- Sergen Yalçın'ın 'Yerden kalkmıyorlar' sözlerine Antalyaspor'dan fotoğraflı yanıt
- Ankara'da bir bina mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya altına alındı
- Manchester City, deplasmanda Burnley'yi 2-0 mağlup etti
- OlayTV'nin kapanmasının ardından Nevşin Mengü, eski adresine geri döndü
- ABD Dışişleri'nden Boğaziçi açıklaması: Temel hakları için mücadele edenlerle omuz omuzayız
- Lille, Yusuf'un gol attığı maçta Bordeaux'yu 3-0 yendi
- Koronavirüsün laboratuvardan çıktığını kesin dille reddeden DSÖ heyetinin İngiliz üyesi ağız değiştirdi
- Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter'a reklam yasağı geldi, bant daraltma yolda
- Su şişesi tanıtımıyla alay konusu olan Duygu Özaslan'dan yeni bomba! 1964'ten beri kullanılan 'mouse'u tanıttı
- Galatasaray, sır gibi saklıyordu! Gedson Fernandes'in sözleşmesindeki madde açığa çıktı
- Makyajı abartan Şükran Ovalı, sosyal medyanın diline düştü
- Sergen Yalçın maç sonrası fena patladı: Futbol bu değil
- Hintli yetkili, su sandığı dezenfektanı kafasına dikti
- Saldırganlar önce kameraları boyadı sonra seyyar satıcıyı vurdu
- Eski Fenerbahçeli Anelka, Hyeres'in sportif direktörü oldu
- YÖK'ün yüz yüze eğitim talebine Bakan Koca'dan yanıt: Önemli bir hareketliliğe sebep olabilir
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsün Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları da görüldü
- Son Dakika: Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
- CHP'li Özkan Yalım'dan tartışma yaratacak sözler: Üç dönemdir AK Parti'yi yıpratmak adına gereken bütün çalışmayı yaptık
- Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi
- Kurtulmuş'tan DSÖ'ye sert eleştiri: Pandemi sürecinde acizlik gösterdiler
- KKTC, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanma kararı uygulamasını bir hafta uzattı
- Böylesi görülmedi! Seyircisiz oynanan maçta bir anda tribün karıştı
- Sosyal medyadan esprili bir dille koronavirüse yakalandığını açıklayan adam, bir gün sonra hayatını kaybetti
- Madde kullanıp kendini kaybeden gencin hali, yürekleri sızlattı
- Maradona'nın son görüntüleri ortaya çıktı! Sanki öleceğini hissetmiş
- Danimarka Kovid-19 pasaportu için hazırlıklara başladı
- Esenyurt'ta 3 kişi, otomobille kovaladıkları adamı kurşun yağmuruna tuttular
- Lazio, İtalyan diktatör Mussolini'nin torununu transfer etti
- Sultanbeyli'ye salgının başından beri 10 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
- Rekabet Kurulu, BluTV'nin Discovery'ye devrini onayladı
- Sergen Yalçın: Cenk Tosun'un durumuna hafta sonundan sonra bakacağız
- Fransız fotoğrafçı dev dalgalar arasında Poseidon'ın silüetini yakaladı
- 'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı
- Özgür Özel, CHP'yi sarsan 3 istifanın detaylarını anlattı: Çok ileri ve şahsi talepleri vardı
- 75 bin liralık tuzağa düşen yaşlı adam, dolandırıldığını damadına anlatınca anladı
- Fatih Karagümrük, evinde Gaziantep FK'yı 2-0 yendi
- Dünya yörüngesindeki uyduların çeyreği Elon Musk'ın kontrolüne geçiyor
- Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada aşılama ve mutasyonlu virüs var
- ABD'de Ulusal Muhafızlara ait helikopter düştü: 3 ölü