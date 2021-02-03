3 Şubat 2021 FOX yayın akışı I FOX dizileri!
3 Şubat 2021 Çarşamba günü FOX yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri FOX yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri FOX yayın akışında neler var merak ediliyor. 3 Şubat 2021 FOX yayın akışı I FOX dizileri!
FOX yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. FOX kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. 3 Şubat 2021 FOX yayın akışı I FOX dizileri, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOXYAYIN AKIŞI
02:15 Zuhal Topal'la Sofrada
04:30 Zümrüdüanka
06:00 Kadın
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Bay Yanlış
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj
20:00 Program
23:45 Son Yaz
Kaynak: InterSinema.com