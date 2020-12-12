3 sokak köpeğinin ölü bulunduğu bölgede uyuşturucu iğne kapsülleri bulundu (2)
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3 sokak köpeğinin ölü bulunduğu bölgede uyuşturucu iğne kapsülleri bulundu (2)

12.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:08
3 sokak köpeğinin ölü bulunduğu bölgede uyuşturucu iğne kapsülleri bulundu (2)

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nde, uyuşturucu iğne atılan köpeklerin ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI  

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nde, uyuşturucu iğne atılan köpeklerin ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Yayınlanan haberleri ihbar kabul eden Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan ön araştırmada, olayın, İzmit Belediyesi görevlilerinin sokak köpeklerini hayvan barınaklarına nakletmek amacıyla gerçekleştirdikleri rutin faaliyetler sırasında gerçekleştiği ve köpeklerin uyuşturucu iğne ile vurulduktan sonra telef oldukları öğrenilmiştir. Söz konusu olaya sebebiyet veren, kastı ve kusuru bulunan İzmit Belediyesi görevlisi veya görevlileri hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" suçundan soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmamız titizlikle devam etmektedir." 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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