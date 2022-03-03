3. sınıf öğrencisi İdil, ödevini belediye başkanıyla yaptı

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – 3. sınıf öğrencisi İdil Gökmen, "meslekleri tanıyalım" ödevi için İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek, yerel yönetimler konusundaki ödevini belediye başkanıyla birlikte yaptı.

İlkadım Gazi Paşa İlköğretim Okulu 3/A sınıf öğrencisi İdil Gökmen, öğretmenin verdiği meslekleri tanıyalım kapsamında yürütülen projede, "yerel yönetimlerin yaptığı çalışmalar nelerdir" konulu ödevi için İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın kapısını çaldı. Başkan Demirtaş, minik öğrencini sorularını cevaplayarak belediye birimleri hakkında bilgi verdi.

Minik İdil'in "Belediye başkanı ne ile ilgilenir?" sorusuna cevap veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Belediye başkanları toplumun ortak ihtiyacı olan hizmetleri yerine getirir. İhtiyaç sahibi insanların her zaman yanında olur. İlçe sakinlerinin huzurlu bir hayat sürmeleri için yol, park, kaldırım, çeşitli sosyal aktiviteler düzenler. Biz geleceğimizin güvencesi olarak gördüğümüz sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için yerel yönetimler olarak tüm imkanlarımızla çocuklarımızın ve eğitim kurumlarımızın yanında ve hizmetindeyiz" dedi.

Karşılıklı soru-cevap şeklinde devam eden ziyarette Başkan Demirtaş, minik İdil'in kendisine olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti, hediye vererek gösterdi. Minik İdil yaptığı ziyaretinde Başkan Demirtaş'la birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı. - SAMSUN