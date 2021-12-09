3. Sınıf Düzeyinde 2 ve 3. Ünite Çalışma Fasikülleri Yayımlandı (Aralık 2021) - Haberler
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3. Sınıf Düzeyinde 2 ve 3. Ünite Çalışma Fasikülleri Yayımlandı (Aralık 2021)

3. Sınıf Düzeyinde 2 ve 3. Ünite Çalışma Fasikülleri Yayımlandı (Aralık 2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

Fen Bilimleri 2. ÜniteMatematik 2. ÜniteHayat Bilgisi 2. Üniteİngilizce 3. Ünite3. Sınıf Düzeyinde 2 ve 3. Ünite Çalışma Fasiküllerine https://yardimcikaynaklar. meb. gov. tr/ adresinden de ulaşılabilir.

Fen Bilimleri 2. Ünite

Matematik 2. Ünite

Hayat Bilgisi 2. Ünite

İngilizce 3. Ünite

3. Sınıf Düzeyinde 2 ve 3. Ünite Çalışma Fasiküllerine https://yardimcikaynaklar. meb. gov. tr/ adresinden de ulaşılabilir.

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