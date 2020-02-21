3 servis aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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3 servis aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kayseri'de 3 servis aracının karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

21.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:34
3 servis aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

'de 3 servis aracının karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Bulvarı ile Kartal Bulvarı kavşağında meydana gelen trafik kazasında 38 AK 369, 38 VN 872, 38 P 0483 plakalı servis araçları kaza yaptı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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