3 servis aracının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

21.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:34

Kayseri'de 3 servis aracının karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Erciyes Bulvarı ile Kartal Bulvarı kavşağında meydana gelen trafik kazasında 38 AK 369, 38 VN 872, 38 P 0483 plakalı servis araçları kaza yaptı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA