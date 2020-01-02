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3 sayı yarışmasına katılacak oyuncular belli oldu

ING All-Star 2020'de düzenlenecek 3 sayı yarışmasına katılacak oyuncular belli oldu.

02.01.2020 21:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:21
3 sayı yarışmasına katılacak oyuncular belli oldu

ING All-Star 2020'de düzenlenecek 3 sayı yarışmasına katılacak oyuncular belli oldu.


Sinan Erdem Salonu'nda 19 Ocak Pazar günü düzenlenecek ING All-Star 2020'de, 3 sayı yarışmasında şu isimler yer alacak:


Alerik Freeman ()


Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes)


Kyle Wiltjer (Türk Telekom)


Matthew Lojeski (Tofaş)


Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko)


Tyler Kalinoski (T. Bandırma) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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