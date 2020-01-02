3 sayı yarışmasına katılacak oyuncular belli oldu
ING All-Star 2020'de düzenlenecek 3 sayı yarışmasına katılacak oyuncular belli oldu.
02.01.2020 21:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:21
ING All-Star 2020'de düzenlenecek 3 sayı yarışmasına katılacak oyuncular belli oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19 Ocak Pazar günü düzenlenecek ING All-Star 2020'de, 3 sayı yarışmasında şu isimler yer alacak:
Alerik Freeman (Bursaspor)
Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes)
Kyle Wiltjer (Türk Telekom)
Matthew Lojeski (Tofaş)
Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko)
Tyler Kalinoski (T. Bandırma) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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