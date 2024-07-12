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Zorla alıkoyup darp etmeye tutuklama

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Samsun'da bir kişiyi boş arazide zorla alıkoyup darp ve tehdit ettiği iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Zorla alıkoyup darp etmeye tutuklama

SAMSUN - Samsun'da bir kişiyi boş arazide zorla alıkoyup darp ve tehdit ettiği iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Okay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Kadife Sokak'ta bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö.'yü götürdüğü boş arazide darp edip, zorla alıkoyup tehdit ettiği iddia edilen M.A.şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.A., "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaz kasten yaralama ve tehdit" suçlarından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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