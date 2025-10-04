Zorkun Yaylası'nda Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'nin Zorkun Yaylası yolunda bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Zorkun Yaylası yolu üzerinde bulunan Ürün Tabiat Parkı önünde yaşandı. Seyir halindeki Tofaş marka otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı yol kenarına çekerken, kısa sürede alev topuna dönen aracı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - OSMANİYE