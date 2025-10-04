Haberler

Zorkun Yaylası'nda Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

Zorkun Yaylası'nda Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Zorkun Yaylası yolunda bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü. Yangın, motor bölümündeki bir arıza nedeniyle çıktı.

Osmaniye'nin Zorkun Yaylası yolunda bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Zorkun Yaylası yolu üzerinde bulunan Ürün Tabiat Parkı önünde yaşandı. Seyir halindeki Tofaş marka otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı yol kenarına çekerken, kısa sürede alev topuna dönen aracı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Canlı anlatım: Derbide ilk düdük geldi

Dev derbide ilk düdük geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Sokaklarda ölmek istemiyorum' diyen Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses hayatını kaybetti

"Sokaklarda ölmek istemiyorum" diyen Yeşilçam oyuncusu vefat etti
Genç hemşire iyi niyetinin kurbanı oldu: Saçlarını kökünden kestiler

İyi niyeti genç hemşireyi saçlarından etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.