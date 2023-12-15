Zonguldak'tan çaldıkları minibüsü Samsun'da parçaladılar: 3 tutuklu

Zonguldak'ta park halindeki minibüsü çalan şüpheliler, Samsun'a götürdükleri aracı parçalayarak değerinin çok altında bir fiyata sattı. Jandarmanın takibiyle ortaya çıkan olayda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Gökçebey ilçesinde ikamet eden bir vatandaş; şehir dışında olduğu sırada evinin önünde park halinde bulunan minibüsünün çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, Şehit Uzman Jandarma Sedar Dağ-JASAT Mercek 2 Operasyonunda Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekiplerince, yapılan araştırmalar ile KGYS, PTS ve Çevre Güvenlik Kamera görüntülerinin Karabük, Kastamonu JASAT ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordine kurularak incelenmesi neticesinde söz konusu aracın, yolun belli bir bölümüne kadar sahte plaka kullanıldığı tespit edildi.

Yolun belli bir bölümünden sonra ise aracın plakasının sökülerek Samsun'un Terme ilçesine götürüldüğü ve parçalanarak değerinin çok altında bir fiyata satıldığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden Samsun'da 1, Terme ilçesinde 2 noktada yapılan arama faaliyetinde aracın çeşitli parçaları bulunarak muhafaza altına alındı. Hırsızlık suçunu işlediği değerlendirilen Zonguldak'ta 3, Samsun'da 3, Kocaeli'nde 1 olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK