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Zonguldak'tan acı haber: Toprak altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

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Zonguldak'ın Asma Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan kadın ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, cenaze araçları ve ambulanslar da hazır bekletiliyor.

Zonguldak'tan acı haber: Toprak altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Asma Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan kadın ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Zonguldak ilimiz merkez ilçesi Asma Mahallesi'nde iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüş, 2 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Büyük bir gayret ve özveri ile çalışan tüm ekiplerimize milletimiz adına şükranlarımızı sunarız" denildi.

Anne-oğlun cenazelerini göçük altından çıkarmak için çalışmalar devam ederken, alanda cenaze araçları ve ambulanslar da hazır bekletiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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