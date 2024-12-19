Zonguldak'taki Yanmış Ceset Olayında Yeni Gelişmeler

Zonguldak'ta Afgan işçi Vezir Mohammad Nourtani'nin (50) cesedinin yanmış halde bulunduğu olayda Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı yeni rapor dosyaya sunuldu.

Geçen yıl 10 Kasım'da cesedi yol kenarında yakılmış halde bulunan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtanı'nın ölümü nedeniyle Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, özel bir üniversiteden alınan bilimsel mütalaadaki iddiaların incelenmesi ve olayın detaylarının netleştirilmesi amacıyla yeniden rapor alınmasına karar verdi. Bu doğrultuda Adli Tıp Kurulunca adli ve tıbbi belgeler yeniden değerlendirildi.

Değerlendirmelerde otopside alınan doku örneklerinde Nourtani'nin zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığı tespit edildi. Radyolojik görüntülemeler çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde ise göz çevresini koruyan orbita lateral duvarda kırık tespit edilirken diğer kemik dokularda kırık bulunmadığı belirtildi. Bacaktaki hasarlı görünümün ise yanığa bağlı olduğu belirlendi.

Yirmi sayfalık raporda Nourtani'nin kömür madeninde çalıştığı ortamda fenalaştığı ve ertesi gün yol kenarında yanmış halde bulunduğu hatırlatıldı. Otopside göğüs, batın ve diz seviyesine kadar kömürleşme derecesinde yanık olduğu; iç organlarda ve kemiklerde kayıplar olduğu belirtildi. Nourtani'nin kesin ölüm nedeni ve mekanizmasının belirlenemediği ancak ölüm sonrası yakılmış olduğu ve ölüm zamanının 9 Kasım 2023 tarihi ile uyumlu olduğu tespit edildi.

Olay

Geçen yıl 9 Kasım tarihinde Kırat Mahallesi'nde yaşanan olayda, ormanda yanmış bir ceset ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, cesedin benzin dökülerek yakıldığını tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Nourtani'nin ruhsatsız işletilen bir maden ocağında çalıştığını belirledi. Ailesinin de olaydan bir gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu olayda Nourtani'nin çalıştığı ocağın sahipleri Hakan K., Enver G. ve Ahmet A. tutuklanırken, diğer üç sanık adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı yeni rapor dosyaya sunulurken 3'ü tutuklu 6 sanığın yarın hakim karşısına çıkması bekleniyor. - ZONGULDAK