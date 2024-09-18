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Zonguldak'taki Yanmış Ceset Davasında Yargılama Devam Ediyor

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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında çalışan Afgan madenci Vezir Mohammad Nourtani'nin yanmış cesediyle ilgili davada 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Olayın detayları ve yargı süreçleri merak konusu.

Cesedi yanmış halde bulunan Afgan madenci davasına devam edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışırken ölen ve cesedi ormanda yanmış halde bulunan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin davasında 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanması devam ediyor.

Geçen yıl 9 Kasım tarihinde Kırat Mahallesi'nde yaşanan olayda, ormanda yanmış bir ceset ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, cesedin benzin dökülerek yakıldığını tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Nourtani'nin ruhsatsız işletilen bir maden ocağında çalıştığını belirledi. Ailesinin de olaydan bir gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu olayda Nourtani'nin çalıştığı ocağın sahipleri Hakan K., Enver G. ve Ahmet A. tutuklanırken, diğer üç sanık adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanık S.K. ise duruşmaya katılmadı. Ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker özel bir üniversiteden alınan bilimsel mütalaanın davanın seyrini değiştirdiğini belirtti. Avukat Şeker, olayla ilgili önemli delillerin bulunmadığını, ölüm şeklinin açıklanamadığını belirterek sanıkların eylemlerini detaylandırdı. Şeker, Nourtani'nin yarı bilinçli bir halde bir araca bindirildiğini ve saatlerce araçla dolaştırdıktan sonra işçinin yakılarak öldürüldüğünü öne sürdü. Mahkeme heyeti, Nourtani'nin kesin ölüm sebebin için dosyayı yeniden Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Nourtani'nin kemik kırıkları, ölüm şekli ve yakılma sırasında canlı olup olmadığının belirlenmesi için detaylı bir rapor alınması istendi.

Nourtani'nin eşi Qamer Gül Meliki, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık Hakan K., "Rahmetlinin ölümüyle alakam yok. Hayata döndürmek için elimden geleni yaptım. İlkyardım konusunda deneyimliyim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatları da suçlamaları reddetti. Mahkeme başkanı, dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, özel bir üniversiteden alınan bilimsel mütalaadaki iddiaların incelenmesi ve olayın detaylarının netleştirilmesi amacıyla yeniden rapor alınmasına karar verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 20 Aralık tarihine erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yapıldığı sırada sanık yakınları ile aileye destek veren grup arasında tartışma yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - 3.Sayfa

Zonguldak Yargı

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