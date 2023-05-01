Zonguldak'taki silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 00.15 sıralarında Yalı Caddesi'ndeki bir restoranın önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki taraf arasında meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Yunus G. (27) olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Diğer 3 yaralı da ilk müdahalelerinin ardından özel ve devlet hastanelerine kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Taraflar arasındaki kavga polislerin gelmesinden sonra da devam etti. Ekipler taraflara müdahale ederek ayırmaya çalıştı. O anlar ise amatör kameraya yansıdı.

Polis ekiplerinin yaptığı geniş çaplı operasyonda ateşli silah ile kasten yaralama olayı ile ilgili olarak olayda kullanılan silah ile birlikte 3 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ç. serbest bırakıldı, aynı zamanda Kdz.Ereğli Memleket Partisi Yönetim Kurulu üyesi olan S.Ç. ve babası M.Ç. tutuklanarak Kdz. Ereğli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi. - ZONGULDAK