Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'taki Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yoğun Bakımda, 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Zonguldak'taki Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yoğun Bakımda, 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta bir trafik kazası sonrası çıkan kavgada bıçaklanan kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayla ilgili 7 mahalle sakini emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta trafikte başlayıp mahallede devam eden kavgada bıçaklanan kişinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Bıçaklı olayın faili ile kendisine olaya karıştığı öğrenilen 7 mahalleli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geçen Cuma akşamı Yağcılar Caddesi'nde Selahattin B. ile Mert C. kaza sonrası tartışmaya başladı. Mert C., tartışmada yüzüne darbe alınca Selahattin B.'yi aracıyla yaşadığı mahalleye kadar takip etti. Mahallede devam eden kavgada Mert C., Selahattin B.'yi ve arkadaşı Fatih B.'yi bıçakla yaraladı. Bıçaklı kavgayı fark eden mahalleli Mert C.'ye linç girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mert C.'yi mahallelinin elinden kurtaran ekipler, olay yerinden uzaklaştırıldı. Fatih B. kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nden taburcu edilirken Selahattin B.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Olay sonrası ifadeleri alınan Fatih B. ile Mert C., olaya karıştığı öğrenilen 6 mahalle sakini Cinayet Büro ekiplerince işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin Zonguldak Adliyesi'ndeki sorguları sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti

1 saniye sonrası dehşet

 Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde dikkat çeken sözler

 Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı

Belediyenin dört bir yana astığı Atatürk pankartı ilçeyi karıştırdı
Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti

Saat 9'u 5 geçe sela okuyan imam mahalleyi ayağa kaldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.