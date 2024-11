Zonguldak'taki Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yoğun Bakımda, 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Zonguldak'ta trafikte başlayıp mahallede devam eden kavgada bıçaklanan kişinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Bıçaklı olayın faili ile kendisine olaya karıştığı öğrenilen 7 mahalleli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geçen Cuma akşamı Yağcılar Caddesi'nde Selahattin B. ile Mert C. kaza sonrası tartışmaya başladı. Mert C., tartışmada yüzüne darbe alınca Selahattin B.'yi aracıyla yaşadığı mahalleye kadar takip etti. Mahallede devam eden kavgada Mert C., Selahattin B.'yi ve arkadaşı Fatih B.'yi bıçakla yaraladı. Bıçaklı kavgayı fark eden mahalleli Mert C.'ye linç girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mert C.'yi mahallelinin elinden kurtaran ekipler, olay yerinden uzaklaştırıldı. Fatih B. kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nden taburcu edilirken Selahattin B.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Olay sonrası ifadeleri alınan Fatih B. ile Mert C., olaya karıştığı öğrenilen 6 mahalle sakini Cinayet Büro ekiplerince işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin Zonguldak Adliyesi'ndeki sorguları sürüyor. - ZONGULDAK