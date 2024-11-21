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Zonguldak'ta Yolda Bakım Treniyle Otomobil Çarpıştı, 14 Yaşındaki Genç Ağır Yaralı

Zonguldak'ta Yolda Bakım Treniyle Otomobil Çarpıştı, 14 Yaşındaki Genç Ağır Yaralı
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Zonguldak'ta bakım treniyle çarpışan otomobilin sürücüsü ve yolcusunun yaralandığı kazada, 14 yaşındaki Eren Baran K.'nin sağlık durumu ağır. Olayın ardından jandarma soruşturma başlattı.

Zonguldak'ta yol bakım treni; sürücüsünün kapalı bariyerden geçmek istediği otomobile hemzemin geçitte çarparak yaklaşık 20 metre sürükledi. Otomobilde sürücü ile yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Eren Baran K. yaralandı. Gencin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde meydana geldi. Zonguldak ile Filyos arasında ray bakımı yapan bakım treni Filyos istikametine seyir halindeyken, kapalı bariyerden geçen Sefer B. (52) idaresindeki 67 AAV 850 plakalı Dacia marka otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 14 yaşındaki Eren Baran K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaza yerinde delil topladı.

Jandarma trafik ekiplerinin olay yerindeki soruşturmasının ardından tren yolu ulaşıma açılırken adet hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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