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Zonguldak'ta yolcu otobüsü tünel duvarına çarptı: 3 yaralı

Zonguldak'ta yolcu otobüsü tünel duvarına çarptı: 3 yaralı
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Zonguldak-Ankara karayolunda meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsü tünelin duvarlarına çarptı. Olayda 3 yolcu yaralanırken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Zonguldak'ta meydana gelen kazada bir yolcu otobüsü tünelin duvarlarına çarptı. Camları patlayan otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolu Gökgöl Tüneli içinde yaşandı. Esma G. (36) idaresindeki Kale Turizme ait 34 GV 658 plakalı Mercedes marka şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünelin duvarlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün bazı camları patladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 yolcu, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, ulaşım tek şeritten sağlandı.

Sürücü Esma G. bir süre kazanın şokunu yaşadı. Otobüsteki diğer yolcular kaza yerine gelen bir başka otobüsle yollarına devam etti. Sürücü Esma G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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