Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Yolcu Midibüsü Devrildi: 9 Yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak-Bartın seferini yapan midibüs kontrolünü kaybederek devrildi. Kazada 9 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Zonguldak'ta yolcu midibüsü devrildi: 9 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak- Bartın seferini yapan yolcu midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 9 yolcu yaralandı.

Kaza Zonguldak-Ereğli karayolu 34. kilometrede meydana geldi. Abdullah Y. idaresindeki 74 BJ 888 plakalı Bartın-Karadeniz Ereğli seferini yapan midibüs, Soğanlı rampası mevkisinde devrildi. Havanın yağışlı olması nedeniyle yaşanan kazada araçta bulunan 9 yolcu hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ile Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürü Hasan Ünlü olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ta Yolcu Midibüsü Devrildi: 9 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - 3.Sayfa

Yerel Haberler Zonguldak Güvenlik 3-sayfa Ulaşım Bartın Sağlık Kaza

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi

Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi

 Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

 Derbinin özeti gibi kare! Herkes Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışı konuşuyor

Herkes bu kareyi konuşuyor
Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu

Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan evleniyor mu, eşi kim? Masterchef 22 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te 21 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Resmi Gazete bugün (22 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });