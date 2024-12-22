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Zonguldak'ta Yola Fırlayan Domuz Kaza Yaptırdı

Zonguldak'ta Yola Fırlayan Domuz Kaza Yaptırdı
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Çaycuma'da gece yola aniden fırlayan domuzun sebep olduğu kazada otomobil şarampole uçtu. Sürücü yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen olayda gece vakti yola aniden fırlayan domuz kazaya neden oldu. Kazayla birlikte otomobil şarampole uçtu.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Çaycuma-Bartın kara yolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen otomobil, yolda seyir halinde gittiği esnada yola aniden fırlayan domuza otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüsü otomobilin kontrolünü kaybetmesiyle birlikte yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şarampole uçan otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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