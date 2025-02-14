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Zonguldak'ta Yol Tartışması Kavgaya Dönüştü: Bir Yaralı

Zonguldak'ta Yol Tartışması Kavgaya Dönüştü: Bir Yaralı
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Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yaralanan Mustafa H., hastaneye kaldırıldı. Kaçan sürücüyü yakalamak için polis çalışma başlattı.

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerden Mustafa H. adlı kişi, tartışma sırasında aldığı darbeler sonucu yaralanırken. Polis olay sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, olay Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa H., aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı.

Mustafa H.'yi darp eden sürücü olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Kanlar içinde kalan Mustafa H. için çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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