Zonguldak'ta yol kenarındaki barakaya çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesinde T.D. idaresindeki 67 ZV 495 plakalı Tofaş marka otomobil, Ören Mahallesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki barakaya çarptı. Kazada yaralanan sürücü Turgay Yıldızhan, kaldırıldığı Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK