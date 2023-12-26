Zonguldak'ta Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu
Zonguldak'ta jandarma ekipleri yılbaşı öncesinde yapılan operasyonda litrelerce sahte alkol ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheliye ait evde yapılan aramada, etil alkol, sahte alkol şişeleri, aroma maddesi ve diğer malzemeler bulundu.
Zonguldak'ta jandarma ekipleri yılbaşı öncesinde yaptıkları operasyonda litrelerce sahte alkol ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı tedbirleri çerçevesinde, Alaplı ilçesinde bir şüpheliye ait ev ve eklentilerde arama yapıldı. Operasyonda 30 litre etil alkol, 12 adet muhtelif boyutlarda şişe içerisinde sahte alkol, 13 adet sahte alkol üretiminde kullanılan aroma maddesi, 68 adet muhtelif boyutlarda cam şişe, 3 adet sahte alkol üretiminde kullanılan aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ekipler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde şüpheli hakkında adli işlem uyguladı. - ZONGULDAK