Zonguldak'ta Yılbaşı Baskınında Sahte İçki Ele Geçirildi

Zonguldak'ta jandarma ekipleri yılbaşı düzenlediği baskında çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı tedbirleri çerçevesinde Kilimli ilçesinde 5 şüpheliye ait ev ve eklentilerde arama yaptı. Aramalarda 5 litre etil alkol, 15 litre sahte içki, 4 adet alkol aroması, 1 adet alkol test kiti, 35 adet boş alkollü içki şişesi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 39 adet av tüfeği fişeği, 52 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK