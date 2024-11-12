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Zonguldak'ta Yıkılan Köprü Faciası: Otomobil Şarampole Uçtu

Zonguldak'ta Yıkılan Köprü Faciası: Otomobil Şarampole Uçtu
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sis nedeniyle kontrolünü kaybeden bir otomobil, yıkılan köprüde şarampole uçtu. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Saltukova-Bartın kara yolunda yıkılan köprü facia getirdi. Meydana gelen kazada sisin etkisiyle yolu göremeyen otomobil, şarampole uçtu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Saltukova-Bartın kara yolunun selden zarar görüp yıkılan köprüde meydana geldi. Sisin etkisiyle seyir halinde olan ve E.B. (48) idaresindeki 67 TS 503 plakalı otomobil, yıkık köprünün olduğu yerde kontrolü kaybedip şarampole uçtu.

Kaza sonucu otomobil yan şekilde durabildi. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, Bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, bu yolda daha öncede kaza meydana gelmiş, hızını alamayan bir otomobil, yıkılan köprüyü göremeyince direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçmuştu. Meydana gelen kazayla ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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