Zonguldak'ta Yeğeniyle Görüşen Kişiye Silahlı Saldırı

Zonguldak'ta yeğeni ile görüşen bir kişiye silahlı saldırıda bulunan şahıs ve arkadaşı, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Olayda yaralanan kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yeğeni ile görüşen kişiye silahlı saldırıda bulunan şüpheli ve arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

İddialara göre olay, dün gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre T.G.; yeğeni ile ilişkisini onaylamadığı E.A. ile telefonda tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından E.A., T.G.'nin evine gelerek tartışmayı sürdürdü. Bu sırada T.G. ile birlikte bulunan arkadaşı M.S. av tüfeği ile E.A.'yı yaraladı. Olayın ardından yaralanan E.A. ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başlatılan soruşturma çerçevesinde T.G. ve yakın arkadaşı M.S. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.G., gazetecilere "Ailemi, çocukları koruyamayacak mıyım?" dedi. E.A'ya tüfekle vurulma olayına karışan T.G ve M.S isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.A.'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.