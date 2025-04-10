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Zonguldak'ta Yayaya Otomobil Çarptı, 1 Yaralı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolun karşısına geçen Cemalettin G. isimli yayaya otomobil çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı, 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen kazada kontrolsüz bir şekilde karşıdan karşıya geçen yayaya otomobil çarptı. Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edildi.

Kaza, saat 10.50 sıralarında ilçenin Çay Mahallesi Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Cemalettin G. isimli yayaya kavşaktan Nadır istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 67 AEM 803 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda hafif şekilde yaralanan yaralı Cemalettin G. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasından sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM KELEZOĞLU - 3.Sayfa
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