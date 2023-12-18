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Zonguldak'ta Yaya Otomobil Çarpması: Ağır Yaralı

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Zonguldak'ta yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya otomobil çarptı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, MHP eski İl Başkanı Varol Demirköse'nin kardeşi Gürol Demirköse'ye yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı.

Demirköse çarpmanın etkisiyle yere düşerek başını kaldırıma vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gürol Demirköse'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kaza haberini duyan ağabeyi Varol Demirköse de olay yerine geldi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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