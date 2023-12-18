Haberler ›› 3sayfa ›› Zonguldak'ta Yaya Otomobil Çarpması: Ağır Yaralı

Zonguldak'ta Yaya Otomobil Çarpması: Ağır Yaralı

18 Aralık 2023 18:45 Güncelleme: 18:47 Abone Ol

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya otomobil çarptı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.