Zonguldak'ta Yaya Kazası: 80 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralandı

Zonguldak'ta Yaya Kazası: 80 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralandı
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Zonguldak çevre yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki R.S. isimli kadına kamyon çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Zonguldak çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında, 80 yaşındaki bir yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, S.A. yönetimindeki 28 AS 074 plakalı kamyon, çevre yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan R.S. isimli 80 yaşındaki kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından R.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kazaya karışan sürücü S.A.; ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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