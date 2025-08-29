Zonguldak'ta Yaşlı Adam Minibüsten İnip Karşıdan Karşıya Geçerken Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli-Zonguldak karayolu Tepepark mevkisinde yolcu minibüsünden inen M.M. (75), karşıdan karşıya geçmek isterken aynı yönde seyir halinde olan İ.Y. idaresindeki 34 NL 0993 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK