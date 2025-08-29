Zonguldak'ta Yaşlı Adam Minibüsten İnip Karşıdan Karşıya Geçerken Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Zonguldak'ta Yaşlı Adam Minibüsten İnip Karşıdan Karşıya Geçerken Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ereğli ilçesinde minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki M.M., bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli-Zonguldak karayolu Tepepark mevkisinde yolcu minibüsünden inen M.M. (75), karşıdan karşıya geçmek isterken aynı yönde seyir halinde olan İ.Y. idaresindeki 34 NL 0993 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Harbiye konserinde Yıldız Tilbe'den beklenmedik hareket

Harbiye konserinde Yıldız Tilbe'den beklenmedik hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine cebini doldurdu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat

Yine cebini doldurdu! İşte Fener'den kazandığı tazminat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.