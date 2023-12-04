Zonguldak'ta Yaşanan Kazada 1 Kişi Yaralandı

Zonguldak'ta sabah saatlerinde yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolu istikameti üzerinde yaşandı. S.Ö. (42) idaresindeki 67 NB 068 plakalı aracıyla zeminin yağışlı olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Takla atan sürücünün imdadına diğer sürücüler yetişti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ZONGULDAK