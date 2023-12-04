Zonguldak'ta Yaşanan Kazada 1 Kişi Yaralandı
Zonguldak-Ankara karayolu istikametinde meydana gelen kazada, yağışlı zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü takla attı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ta sabah saatlerinde yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolu istikameti üzerinde yaşandı. S.Ö. (42) idaresindeki 67 NB 068 plakalı aracıyla zeminin yağışlı olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Takla atan sürücünün imdadına diğer sürücüler yetişti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ZONGULDAK