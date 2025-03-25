Zonguldak'ta Yasa Dışı Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama

Zonguldak'ta emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ile fişeğin yanı sıra uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Mürdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretini önlemeye yönelik bir operasyon düzenledi.

Silah ticareti yaptığı belirlenen Ö.K. (39), T.T. (44) ve M.A. (46) isimli şüphelilere ait üç ikamet ve iki araçta arama gerçekleştirildi.

Operasyonda 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 36 kalibre fişek, 9 adet 9 mm fişek, 1 adet av tüfeği, 5 adet şarjör ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı. Şüphelilerden Ö.K. ve M.A. gözaltına alınırken, T.T. ifadesinin ardından KOM Şube Müdürlüğü tarafından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Ö.K. ve M.A., Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Mahkeme sonucu M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK