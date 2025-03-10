Zonguldak'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı
Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Aramalarda ruhsatsız silahlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyet, yasa dışı bahisle mücadeleye devam edeceğini belirtti.
Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 7'si Zonguldak'ta, 8'i farklı illerde olmak üzere toplam 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 belgesiz kurusıkı tabanca, 2 tabanca fişeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyet yetkilileri, yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - ZONGULDAK